В фотоловушку степного заказника Забайкалья впервые попала росомаха

Фотоловушки, установленные сотрудниками Сохондинского заповедника в заказнике "Горная степь" впервые сняли таёжное животное — росомаху.

Издалека росомаха напоминает собаку или медведя. Росомаха издалека похожа на собаку или медведя. Это таёжное животное обитает в суровых условиях. Росомаха легко переносит холода, она не боится других хищников и может долгое время находиться без пищи.

Росомаха может легко загнать зайца или кабаргу. Она любит подбирать кости после трапезы волков.

За последнее время численность росомахи выросла, эти животные стали чаще встречаться, и, видимо, смогли освоить окраины таёжных поясов.