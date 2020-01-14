Специалисты создали первых в мире роботов из живых клеток

Ученым удалось сконструировали первых в мире роботов из живых клеток. Специалисты назвали эти живые машины ксеноботами.

Крошечные роботы содержат от 500 до 1000 клеток, которые способны передвигаться по чашке Петри и самоорганизовываться. Кроме того, им можно доверить транспортировку мельчайших грузов. Ксенороботов можно использовать для самых разных целей: например, для того, чтобы доставлять лекарственные препараты или помогать в восстановлении окружающей среды.

Ксенороботы в течение недели передвигаются в водной среде без дополнительных питательных веществ. Они питаются собственными запасами энергии.

Роботы из живых клеток могут передвигать предметы, спонтанно работать вместе, чтобы перемещать частицы в нужное место. Но они не могут самостоятельно эволюционировать.

Когда в их клетках заканчиваются питательные вещества, то они превращаются в маленький сгусток биоразлагаемых клеток. Ксеноботов можно использовать для передвижения по артериям, чтобы соскоблить бляшки, а также для сбора микропластика в океанах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые научили наноробота ходить.