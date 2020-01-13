Ученые опубликовали данное исследование в журнале Nature Communications, сообщает РИА Новости. Их испытуемыми были мухи-дрозофилы.
Специалисты выключили ген белка сестрина в организмах некоторых животных и на протяжении трех недель наблюдали, как они будут пытаться выбраться из пробирки. Полученные результаты ученые сравнили с показателями насекомых, в организмах которых был этот ген белка.
По словам ученых, мухи обычно бегают от 4 до 6 часов. За это время физические способности нормальных мух улучшались. Мухам, у которых не было сестрина не помогали упражнения.
По словам авторов идею, полученные результаты помогут ученым справиться со старческим истощением и атрофией мышц с помощью сестрина. В будущем ученые планируют создать пищевую добавку с этим белком.
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