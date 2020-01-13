Samsung Galaxy A50 стал самым популярным смартфоном в России

Компания "М.Видео-Эльдорадо" определила самый популярный в России смартфон в 2019 году. Им стал Samsung Galaxy A50. Этих моделей было продано больше всего. В пятерку популярных устройств также вошли: Honor 10 Lite, Samsung Galaxy J2 Core, Samsung Galaxy A10 и Honor 7A.

Представители компании утверждают, что смартфоны, произведенные в Китае, продолжают завоевывать рынок России. В 2019 году продажи смартфонов Xiaomi, Honor и Huawei составили 43% от общего объема продаж.