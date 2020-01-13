Ученые подробно изучили процесс приготовления этого продукта.
Специалисты представили процесс варки спагетти с помощью математической модели. В процессе исследования ученые сварили одну нить спагетти под определенным углом ко дну кастрюли.
Физики фиксировали каждое действие в процессе приготовления. Они наблюдали, как спагетти провисает, ложится на дно кастрюли и перестает касаться ее стенок. Таким образом, ученым удалось определить три этапа приготовления спагетти:
Каждому этапу физику дали научное объяснение. Кроме того, они выяснили, что будет, если вытащить нить спагетти из воды на первом этап - спагетти сохранит свой изгиб.
Ученые объяснили, что процесс варки макарон представляет собой сложную диффузию воды вглубь макаронных изделий.
Физики объяснили, что данное исследование поможет в развитии промышленной кулинарии.
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