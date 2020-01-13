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Источник Правда.Ру

В будущем еду будут делать из воздуха, воды и электричества

Наука

К 2022 году еду будут производить в лабораториях из воздуха.

Елизавета Александровна Бонч-Осмоловская, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова, в интервью "Правде.Ру" прокомментировала данную информацию.

- Насколько реально такое производства пищи, и существуют ли уже такие лаборатории?

- Только не из водорода и углерода, а водорода и углекислоты, видимо. Углекислота идет на углерод, а водород — это источник энергии.

Вообще эта идея обсуждалась еще в Советском Союзе. Тогда получали микробный белок из водородокисляющих бактерий, но, насколько я помню, он оказался очень аллергенным и это дело прекратили. Я думаю, что у них другие бактерии. Просто белок белку рознь. И еще нужно посмотреть, что это за белок. А водород, видимо, будут получать электролизом воды. Вода разлагается на водород и кислород, а микробы потом этим кислородом окисляют водород, получают энергию. СО2 берут из воздуха и растет свой белок. У нас сейчас большой проект, я знаю, что существует по получению белка из метана. Берутся бактерии, которые используют метан, газ, и получается белок, потому что кормового белка не хватает. Так что эта идея вполне здоровая, только нужно проверить, насколько хорош этот белок.

- Они собираются получать протеин (белок), чтобы кормить им людей. Как вы считаете, это будет востребовано?

- Насчет людей не знаю. Я знаю, что это скорее всего для кормов животным. Но вообще в научном смысле это все давно известно было уже 50 лет назад, этим вопросом занимались. И для космонавтов пытались делать такие установки, которые белок получают. Вода, солнечная батарея, электричество — и вот вам белок. Какой белок будет, неизвестно. Может быть, они уже проверили, что он хороший и питательный. 

- В Финляндии данный белок хотят использовать в питании людей.

- Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что раз они это так объявляют, наверное, уже проверили и он, может быть, он вполне подходит по своим питательным свойствам. 

- Но это как искусственная пища. Недавно про искусственное мясо были сюжеты, что оно такое вкусное. Но как-то не хочется пока искусственной еды.

- Я думаю, что ничего криминального в этом нет. Просто все должно быть хорошо проверено и исследовано.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 2022 году еду будут производить в лабораториях из воздуха.

Темы пища воздух продукты питания
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