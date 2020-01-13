Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров сообщил об увольнении. Разработчик планирует создать собственную политическую партию под названием "Партия прямой демократии", чтобы принять участие в региональных выборах в 2020 году, а затем в парламентских выборах 2021 года.
Макаров уже запланировал дату первого учредительного съезда партии. Он состоится 5 марта 2020 года.
"С великой силой приходит великая ответственность, и, видимо, она больше, чем я себе изначально представлял. Тщательно все взвесив, я понял, что мне будет сложно одновременно совмещать деятельность в компании Wargaming с активным участием в жизни партии. Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии. Сегодня я встретился с руководством и заявил, что намерен покинуть компанию, мое решение приняли", - заявил Макаров.
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