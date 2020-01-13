Создатель World of Tanks покинет компанию ради политики

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров сообщил об увольнении. Разработчик планирует создать собственную политическую партию под названием "Партия прямой демократии", чтобы принять участие в региональных выборах в 2020 году, а затем в парламентских выборах 2021 года.

Макаров уже запланировал дату первого учредительного съезда партии. Он состоится 5 марта 2020 года.