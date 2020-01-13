"Роскосмос" создаст корабль для полетов на Луну за 8 млрд рублей

"Роскосмос" в 2021 году планирует создать пилотируемый космический корабль "Орел" для полетов на Международную космическую станцию и Луну. На разработку аппарата потратят около восьми миллиардов рублей.

Примечательно, что корабль "Орел" - это переименованный космический корабль "Федерация". Недавно РКК "Энергия" запрашивала у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей для завершения разработки этого корабля, которая началась еще в 2019 году.