"Роскосмос" в 2021 году планирует создать пилотируемый космический корабль "Орел" для полетов на Международную космическую станцию и Луну. На разработку аппарата потратят около восьми миллиардов рублей.
Примечательно, что корабль "Орел" - это переименованный космический корабль "Федерация". Недавно РКК "Энергия" запрашивала у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей для завершения разработки этого корабля, которая началась еще в 2019 году.
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