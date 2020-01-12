Климатолог раскрыл причину резкого потепления в России

Специалист Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев раскрыл причину резкого потепления в России. По его словам, в нашей стране потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире. В арктической зоне России теплеет еще быстрее - в 3,5 раза.

Киселев пояснил, что Россия находится в климатическом поясе, где преобладает суша. Океаны, имеющие большие запасы тепла, могут сглаживать климатические изменения. Суша не обладает такими свойствами, поэтому ее климат более резкий. Из-за этого глобальное потепление проявляется на территориях, где преобладает суша.