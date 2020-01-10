Биологи обнаружили у африканских попугаев склонность к альтруизму

Ученые опубликовали в научном журнале "Current Biology" результаты эксперимента, который проводился с африканскими попугаями.

Специалисты пришли к выводу, что африканские попугаи жако могут помогать другим попугаям без какой-либо выгоды для себя. Таким образом, биологи смогли доказать, что у африканских попугаев есть склонность к альтруизму.

Стоит отметить, что ранее среди птиц признаки альтруизма не наблюдались.

Даже каледонские вороны, которые известны своим высоким интеллектом, не отличаются альтруизмом.