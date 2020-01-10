Ученые опубликовали в научном журнале "Current Biology" результаты эксперимента, который проводился с африканскими попугаями.
Специалисты пришли к выводу, что африканские попугаи жако могут помогать другим попугаям без какой-либо выгоды для себя. Таким образом, биологи смогли доказать, что у африканских попугаев есть склонность к альтруизму.
Стоит отметить, что ранее среди птиц признаки альтруизма не наблюдались.
Даже каледонские вороны, которые известны своим высоким интеллектом, не отличаются альтруизмом.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.