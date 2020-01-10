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Источник Правда.Ру

Специалисты NASA представили подробный снимок центра нашей галактики

Наука » Экология » Космос

На инфракрасном снимке можно увидеть панораму, охватывающую расстояние более 600 световых лет.

Затем снимки совместили и в результате было получено целое изображение. По словам ученых,  полученная информация помогла им узнать, чем питается сверхмассивная черная дыра в центре галактики.

Астрономы выяснили, что кольцо вокруг дыры диаметром около 10 световых лет собирает теплый материал, который потом поглощается. Также астрономы сообщили, что полученные данные помогут им выяснить, как происходит процесс формирования массивных звезд. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что NASA искало на Луне базу инопланетян.

nasa астрономы галактика млечный путь
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