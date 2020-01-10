Искусственный интеллект может диагностировать рак точнее врачей

Американские ученые смогли научить искусственный интеллект выявлять рак с точностью человека. Искусственный интеллект может определить некоторые виды рака с помощью снимков биопсии.

Ученые использовали более двух миллионов изображений, где были представлены десять самых распространенных вида рака мозга. ИИ нужно было изучить информацию. Затем специалисты ИИ, используя снимки биопсии 278 пациентов.

Искусственный интеллект на основании снимков за 15 секунд смог точно диагностировать 94,6% опухолей. Полученный результат превысил точность диагнозов, которые ставили врачи без помощи искусственного интеллекта.

Эксперты утверждают, что данное открытие позволит в перспективе передать диагностику рака искусственному интеллекту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие задачи поможет решить искусственный интеллект.