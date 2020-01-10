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Источник Правда.Ру

В Йеллоустонском парке нашли бактерии, "дышащие" электричеством

Наука

Ученые из США в процессе исследования обнаружили очень интересную находку - бактерии, "дышащие" электричеством и питающиеся грязью.

Необычные микроорганизмы были обнаружены в среде горячих источников Национального парка Йеллоустоун. Особенность данных микроорганизмов в том, что они способы превращать вредные загрязнители в менее токсичные вещества и при этом генерировать небольшое количество электричества. Данное открытие было сделано с помощью специального прибора - потенциостата.

Собрать большое количество этих бактерий сложно, так как они обитают в среде, температура которой достигает 93 градусов Цельсия.

Ранее ученые обнаружили в Тихом океане бактерию, которая не может жить без мышьяка.

бактерия йеллоустон микроорганизмы
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