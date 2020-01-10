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Биологи выявили сходство в микрофлоре летучих мышей и птиц

Наука

Ученые из США провели исследование с целью изучить микрофлору кишечника летучих мышей и птиц. В результате выяснилось, что у птиц и летучих мышей микрофлора имеет большую схожесть.

Ученые связали эту особенность со способностью всех исследованных особей летать. Кроме того, специалисты обнаружили, что и у птиц, и у летучих мышей желудочно-кишечный тракт сокращен, та же особенность имеет место и с микрофлорой кишечника.

По словам исследователей, немногочисленная и неустойчивая микрофлора птиц и летучих мышей связана со "снижением нагрузки", что обуславливает более лёгкий полет. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  голландцы изменили город для удобства летучих мышей.

пернатые летучие мыши кишечная микрофлора
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