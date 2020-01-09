Компания Apple официально подтвердила, что контролирует все хранящиеся на смартфонах iPhone и передающиеся через фирменный сервис iCloud фотографии. Все снимки сканируются. Это делается с целью контроля контента, содержащего порнографию и файлы, которые смогут служить доказательством насилия над детьми.
В Apple заявили, что ещё в 2019 году были внесены изменения в политику конфиденциальности.
Соответственно, компания указала, что имеет право изучить снимки с целью поиска фотографий, связанных с детской порнографией или насилием над детьми. Секрет контроля контента в компании не раскрывают.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.