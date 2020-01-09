Apple сканирует все снимки пользователей iPhone с целью безопасности

Компания Apple официально подтвердила, что контролирует все хранящиеся на смартфонах iPhone и передающиеся через фирменный сервис iCloud фотографии. Все снимки сканируются. Это делается с целью контроля контента, содержащего порнографию и файлы, которые смогут служить доказательством насилия над детьми.

В Apple заявили, что ещё в 2019 году были внесены изменения в политику конфиденциальности.

Соответственно, компания указала, что имеет право изучить снимки с целью поиска фотографий, связанных с детской порнографией или насилием над детьми. Секрет контроля контента в компании не раскрывают.