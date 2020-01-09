Специалисты из нидерландского Института мировых ресурсов представили специальную аналитическую платформу, которая способна предсказывать вооруженные конфликты из-за дефицита пресной воды.
Искусственный интеллект сможет проанализировать ситуацию в каждом конкретном регионе на основании разнообразных критериев: от количества выпавших осадков и состояния местных оросительных систем до социальной напряженности в обществе и рождаемости.
Известно, что в мире растет потребление воды, а количество экономически доступных водных ресурсов уменьшается. Искусственный интеллект сможет выявить закономерности с использованием открытых источников: различных баз данных, карт и спутниковых снимков.
Авторы проекта утверждают, что при работе с большими объемами информации точность оценок довольно высока и составляет не менее 80% при выявлении горячих точек.
Сообщается, что в этом году конфликты из-за дефицита воды могут быть в таких странах, как Ирак, Иран, Мали, Нигерия, Индия и Пакистан.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, грозит ли России дефицит воды.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.