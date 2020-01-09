К 2022 году еду будут производить в лабораториях из воздуха

Ученые из Финляндии рассказали о необычном способе производства еды. По мнению специалистов, в будущем пища будет производиться из воздуха, воды и электричества.

Первое такое "производство" может появиться уже через два года. По словам разработчиков, 1 кг новинки сможет накормить от 7 до 10 человек суточной нормой необходимых организму веществ.

Новый продукт представляет собой порошок из почвы бактерий. Специалисты планируют отделять бактерии с помощью электричества, в результате чего можно будет получить водород. Углерод для реакции будут брать из воздуха.

Так, количество почвенных бактерий будет увеличиваться и станет основой для веществ с содержанием жиров, белков и углеводов. В настоящее время удается получить лишь 1 кг продукта. Но ученые работают над тем, чтобы увеличить объемы выпуска.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дании открылся бар с коктейлями из сверчков.