Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан

В Китае ведутся работы по разработке стратегии по глобальному освоению космоса и поиску новых планет, на которых можно жить. КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.

Для реализации этой цели будет использоваться лунная база, строительство которой завершится к 2045 году. Отсюда в далекий космос будут отправляться космические корабли.

Стоит отметить, что в Китае не исключают возможности применения для такого поиска абсолютно новых технологий освоения большого космоса, таких как эффект кротовых нор и телепортация, которые, по словам американских военных, пока используются только в США. В ближайшее время Китай планирует освоить не только Луну, но и Марс.

В то же время власти Китая стремятся усилить военное присутствие на орбите Земли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай завышает число населения, чтобы запугать весь мир.