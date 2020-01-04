Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7

Компания Microsoft объявила о том, что она прекращает поддерживать операционную систему Windows 7.

14 января 2020 года - последний день поддержки Windows 7. После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять программное обеспечение.

Microsoft подчеркивает, что эту новость, скорее всего, пользователи воспримут с трудом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии с ядром Chromium.