Компания Microsoft объявила о том, что она прекращает поддерживать операционную систему Windows 7.
14 января 2020 года - последний день поддержки Windows 7. После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять программное обеспечение.
Microsoft подчеркивает, что эту новость, скорее всего, пользователи воспримут с трудом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии с ядром Chromium.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.