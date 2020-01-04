Ученым из Японии удалось идентифицировать 16 геоглифов в пустыне Наска возрастом около 2000 лет.
Геоглифы в пустыне Наска — это своеобразные фигуры, размеры которых достигают сотни метров. Фигуры изображены на поверхности плато.
Таинственные фигуры открыли только в XX веке, когда над плато пролетали самолеты, так как полностью их можно увидеть только с высоты.
Точный возраст изображений неизвестен, но ученые предполагают, что они были созданы до того, как плато в XII веке появились инки.
По мнению одних ученых, геоглифы служили астрономическим календарем, а другие считают, что это были ритуальные изображения.
Японские ученые
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Южном Урале найден загадочный геоглиф.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.