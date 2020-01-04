Исследователи расшифровали загадочные рисунки в пустыне Наска

Ученым из Японии удалось идентифицировать 16 геоглифов в пустыне Наска возрастом около 2000 лет.

Геоглифы в пустыне Наска — это своеобразные фигуры, размеры которых достигают сотни метров. Фигуры изображены на поверхности плато.

Таинственные фигуры открыли только в XX веке, когда над плато пролетали самолеты, так как полностью их можно увидеть только с высоты.

Точный возраст изображений неизвестен, но ученые предполагают, что они были созданы до того, как плато в XII веке появились инки.

По мнению одних ученых, геоглифы служили астрономическим календарем, а другие считают, что это были ритуальные изображения.

Японские ученые проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц Причем они отнесли фигуры к птицам, обитающим в настоящее время в Перу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Южном Урале найден загадочный геоглиф.