Биологи из США приблизились к разгадке, как древние животные смогли эволюционировать и выбраться из воды на сушу.
Ученые предположили, что конечности могли произойти из кожного скелета плавников.
В процессе исследования ученые изучили три вида рыб. По мнению ученых, они представляют разные этапы развития ног у сухопутных животных.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Арктике могут водиться доисторические животные.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.