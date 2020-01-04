Конечности животных могли сформироваться из кожного скелета плавников

Биологи из США приблизились к разгадке, как древние животные смогли эволюционировать и выбраться из воды на сушу.

Ученые предположили, что конечности могли произойти из кожного скелета плавников.

В процессе исследования ученые изучили три вида рыб. По мнению ученых, они представляют разные этапы развития ног у сухопутных животных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Арктике могут водиться доисторические животные.