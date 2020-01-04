В Бурятии фермеры будут выращивать золотой корень и амарант

30 наименований лекарственных растений уже было апробировано к выращиванию. В прошлом году фермеры уже начали выращивать амарант и золотой корень. Особенное внимание уделяется культурам, которые произрастают в данном регионе и востребованы в восточной и западной медицине.

Экономисты подсчитали, что выращивание амаранта позволит фермеру за один сезон со 100 га получать около 4 миллионов рублей. Ту же сумму можно получить с 1 га через 3 года, если выращивать золотой корень.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи впервые изучили рост семян на самом раннем этапе созревания.