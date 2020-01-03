Ученые придумали, как можно увеличить срок хранения продуктов. Стоит отметить, что для здоровья этот способ абсолютно безопасен.
Для создания консерванта специалисты использовали облепиховый шрот. В процессе исследований ученые ускорили реакции в живых клетках, в результате чего были получены полифенолы. Благодаря данным веществам вредные бактерии не развиваются, что способствует сохранению продуктов.
Ранее ученые "Правда.Ру" писала о том, что эксперты рекомендуют не употреблять консервы после истечения.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.