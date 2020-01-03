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Источник Правда.Ру

Специалисты научились продлевать срок хранения еды

Наука

Ученые придумали, как можно увеличить срок хранения продуктов. Стоит отметить, что для здоровья этот способ абсолютно безопасен.

Для создания консерванта специалисты использовали облепиховый шрот. В процессе исследований ученые ускорили реакции в живых клетках, в результате чего были получены полифенолы. Благодаря данным веществам вредные бактерии не развиваются, что способствует сохранению продуктов.

Ранее ученые "Правда.Ру" писала о том, что эксперты рекомендуют не употреблять консервы после истечения.

пища сроки хранения продукты питания
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