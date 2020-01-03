Астрономы обнаружили водородное кольцо вокруг далекой галактики

Астрономам было известно, что галактика AGC 203001, которая находится на расстоянии в 260 млн лет от Земли, насыщена большим количеством нейтрального водорода. Присутствие водорода в галактике связано с участками космоса, в которых идет процесс образования звезд. В самой галактике данные явления не наблюдались.

В связи с этим астрономы из Индии стали внимательнее исследовать объект и даже получили карту водородного распределения в галактике. В итоге они выяснили, что водород в основном сконцентрирован в огромном кольце диаметром в 380 тыс. световых лет.

Ученые пока не выяснили способ образования данного кольца, поэтому планируют продолжить исследования в данном направлении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы впервые увидели, как черная дыра поглощает звезду.