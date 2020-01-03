Стало известно, когда на Земле перестанут замерзать реки

По прогнозам ученых Университета Северной Каролины в Чапел Хилле 56% рек на Земле замерзают каждую зиму, но это может измениться. Специалисты исследовали более 400 тысяч спутниковых снимков нашей планеты за 34 года и выяснили, что за последние несколько десятков лет ледяной покров рек начал стремительно уменьшаться.

Ученые выяснили, что с каждым градусом глобального потепления длительность ледяных покровов рек будет сокращаться на 6 дней.

До 2100 года ежемесячное снижение в Северном полушарии составит 9-15% в зимний период и 12-68% в весной и осенью.

Такие изменения имеют как экологические, так и экономические последствия.

Ранее "Правда.Ру" писала о последствиях глобального потепления.