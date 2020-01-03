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Источник Правда.Ру

В Шотландии река покрылась гигантскими ледяными "блинами"

Наука » Экология

В Шотландии егерь по имени Питер Маккинни обнаружил на реке в Дюннаре непонятные образования из льда, которые похожи на огромные блины или коржи для пиццы.

Шотландец отметил, что на реке он насчитал около 30 таких дисков.

По словам егеря, он не первый раз наблюдает подобное явление. Но за 35 лет работы егерем он никогда не видел таких огромных "блинов".

Как сообщают метеорологи, ледяные круги появляются на реках или ручьях в период резкого похолодания. Они образуются, когда пена над циркулирующим потоком воды быстро замерзает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что странные ледяные "яйца" усеяли пляж на острове в Финляндии.

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