В Якутии клонированная лайка родила семь щенков

В Якутии в первый день наступившего года произошло маленькое чудо. Клонированная охотничья лайка Кэрэчээнэ родила семь щенков: на свет появились два мальчика и пять девочек.

В июне 2017 году из Южной Кореи в Якутск привезли двух клонированных щенков — Кэрээчэнэ и Бэлэх. Лайка Кэрээчэнэ стала мамой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что клонированных котов планируют массово продавать в Китае.