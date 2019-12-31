В 2020 году военные США получат первых из 624 роботов-носильщиков

Военные США скоро получат роботов-носильщиков, что позволит им повысить мобильность своих соединений.

Ранее американские военные уже пытались использовать роботизированных "животных", но один из экземпляров, оснащенный дизельным генератором, оказался очень шумным, поэтому эту идею решили оставить.

Но теперь разработаны новые системы, которые устроили военных. Роботы SMET могут тихо передвигаться за подразделением и нести на себе груз массой около полутонны.

До 2021 году производитель SMET поставит в войска 624 робота. Общая сумма заказа составила $162,4 миллиона.