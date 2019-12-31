Морские черепахи помогут исследователям составлять прогноз погоды

Ученые использовали морских черепах в качестве метеостанций. Специалисты прикрепили на их спинах специальные датчики, которые собирают и передают данные. На основании полученных сведений ученые смогли подготовить более точный прогноз.

Черепахи в течение трех месяцев курсировали между Новой Гвинеей и северной частью Австралии, пока прикрепленные к ним датчики собирали информацию о температуре воды на различных глубинах и другие данные.

Полученные информацию ученые встроили в уже имеющиеся модели предсказания погоды, благодаря чему они смогли спрогнозировать потепление воды в Арафурском море на 0,4 градуса.

Потом ученые смогли убедиться в том, что их прогноз был точен.

Без данных от датчиков на черепахах та же самая модель прогнозировала похолодание воды на 0,2 градуса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как содержать среднеазиатскую черепаху.