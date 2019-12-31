На МКС вырастили фрагменты костной структуры

По словам специалистов, они использовали биосовместимые материалы на основе кальций-фосфатной керамики, которая идентична по составу с настоящей костью.

Специалисты отметили, что уникальные свойства разработки объясняются самоорганизацией материала при физиологических температурах. Космонавты использовали специальный биопринтер, созданный для выращивания тканей и органов.

Принтер "печатает" не по слоям. Принтер как бы "лепит снежок", то есть объект создается сразу со всем сторон. Благодаря данной технологии получилось создать фрагмент костной структуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что космонавты на МКС отпразднуют Новый год 15 раз.