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Специалисты NASA провели испытания нового марсианского ровера

Наука » Экология » Космос

Специалисты лаборатории реактивного движения NASA закончили работу над созданием аппарата Mars 2020, запуск которого должен состояться летом следующего года.

Уже были проведены первые испытания ровера. Планируется, что в 2021 году он окажется на Марсе.

Внешний вид марсианского ровера напоминает Curiosity. Ровер снабжен 23 камерами, также в него встроены приборы, анализирующие атмосферу и лазеры, которые исследуют химический состав почвы методом пробойной спектроскопии и миниатюрным ядерным реактором.

Кроме того, у марсохода есть сверло, поэтому он сможет брать разные пробы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что  НАСА искало на Луне базу инопланетян.

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