Специалисты NASA провели испытания нового марсианского ровера

Специалисты лаборатории реактивного движения NASA закончили работу над созданием аппарата Mars 2020, запуск которого должен состояться летом следующего года.

Уже были проведены первые испытания ровера. Планируется, что в 2021 году он окажется на Марсе.

Внешний вид марсианского ровера напоминает Curiosity. Ровер снабжен 23 камерами, также в него встроены приборы, анализирующие атмосферу и лазеры, которые исследуют химический состав почвы методом пробойной спектроскопии и миниатюрным ядерным реактором.

Кроме того, у марсохода есть сверло, поэтому он сможет брать разные пробы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что НАСА искало на Луне базу инопланетян.