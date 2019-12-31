Специалисты лаборатории реактивного движения NASA закончили работу над созданием аппарата Mars 2020, запуск которого должен состояться летом следующего года.
Уже были проведены первые испытания ровера. Планируется, что в 2021 году он окажется на Марсе.
Внешний вид марсианского ровера напоминает Curiosity. Ровер снабжен 23 камерами, также в него встроены приборы, анализирующие атмосферу и лазеры, которые исследуют химический состав почвы методом пробойной спектроскопии и миниатюрным ядерным реактором.
Кроме того, у марсохода есть сверло, поэтому он сможет брать разные пробы.
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