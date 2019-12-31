Найден вероятный источник появления жизни на Земле

Ученым из США удалось решить полувековую загадку дефицита фосфатов, которые были необходимы для возникновения первых живых организмов. Исследователи изучили озера, богатые карбонатом. Так как вода быстро испаряется, в озере концентрируются соленые щелочные растворы.

Специалисты определили содержание фосфора в таких озерах. В результате выяснилось, что водоемы, богатые карбонатом, содержат в 50 тысяч раз больше фосфора, чем морская вода, реки и озера другого типа. Это говорит о существовании общего механизма, который способствует накоплению важного для жизни химического элемента.

В древности высокий уровень фосфатов в водоеме активизировал химические реакции, в результате которых возникли важные для жизни компоненты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что законы физики раскрывают тайну жизни.