Ученым из США удалось решить полувековую загадку дефицита фосфатов, которые были необходимы для возникновения первых живых организмов. Исследователи изучили озера, богатые карбонатом. Так как вода быстро испаряется, в озере концентрируются соленые щелочные растворы.
Специалисты определили содержание фосфора в таких озерах. В результате выяснилось, что водоемы, богатые карбонатом, содержат в 50 тысяч раз больше фосфора, чем морская вода, реки и озера другого типа. Это говорит о существовании общего механизма, который способствует накоплению важного для жизни химического элемента.
В древности высокий уровень фосфатов в водоеме активизировал химические реакции, в результате которых возникли важные для жизни компоненты.
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