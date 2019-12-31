Японские исследователи обнаружили подводный вулкан возрастом 3 млн лет

Японские ученые обнаружили в районе острова Минамитори подводный мелкозернистый вулкан, который образовался 3 миллиона лет назад.

Первые такие вулканы ученые нашли почти 15 лет назад в районе Японского желоба. Теперь ученые открыли еще один вулкан.

По словам исследователей, это небольшой вулкан, расположенный на трещине в основании тектонической плиты. Трещины образуются по мере процесса погружения плиты в верхний слой мантии: сначала плита начинает искривляться, а потом происходит извержение магмы.

В таких случаях магма поступает из верхней части мантии Земли (астеносферы). По мнению японских специалистов, исследование подводных мелкозернистых вулканов поможет собрать больше информации об астеносфере и лучше понять, как устроены недра Земли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подводный вулкан подарил тихоокеанскому острову новую жизнь.