Охлобыстин рассказал правду о скандале с эротической сценой Асмус

Актер Иван Охлобыстин заявил, что скандал вокруг участия Кристины Асмус в эротической сцене фильма "Текст" мог быть спровоцирован продюсерами картины. Актер практически уверен в том, что это был пиар ход, чтобы привлечь внимание общественности к фильму, поскольку он получился "никакой".

"Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами потому, что говорят, что фильм "никакой". Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю", — пояснил Охлобыстин.

По словам актера, он очень хорошо знает Кристину Асмус по сериалу "Интерны", и в ней "нет гнили". Актер допускает, что Асмус могла участвовать в том, чего не понимает.