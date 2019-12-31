Биологи впервые изучили рост семян на самом раннем этапе созревания

Ученые Университета Мюнстера впервые смогли наблюдать рост семян, начиная с самого раннего этого процесса.

Ученые занимаются активным исследованием растительных гормонов, которые отвечают за процесс прорастания семян. Но до сих пор у них было мало информации относительно механики запуска гормонов. Так, было неизвестно, каким образом создается энергия для роста внутри зерна и как именно происходит энергетический обмен.

Специалисты нашли ответы на эти вопросы с помощью нового типа флуоресцентных биосенсеров. С помощью этого устройства они смогли проводить наблюдения за энергетическим обменом, происходящим непосредственно в живых клетках семян.

В ученые пришли к выводу, что все начинается, в тот момент, когда вода достигает семян, и между ними начинается взаимодействие. Именно здесь начинаются процессы энергетического обмена и окислительно-восстановительного метаболизма. Ученые и могли наблюдать, как налаживается энергетический метаболизм и митохондрии активизируют функции дыхания.

Зная о самых первых моментах прорастания, можно глубже изучить процессы, влияющие на прорастание семян. На основе полученных данных в будущем можно развивать биотехнологии.