Астрономический прогноз на январь: полнолуние и метеоритный дождь

Астрономы рассказали о том, какие явления на небе будут происходит в январе.

Новый 2020 год начнется с метеоритного дождя, пик которого выпадает на вечер 3 января. По словам ученых, в кульминационный момент можно будет наблюдать падение около 40 метеоритов ежечасно. Метеориты образуются из частичек небесной пыли, оставленных потухшей кометой 2003 ЕН1, обнаруженной 15 лет назад.

Для того, чтобы можно было увидеть звездопад, астрономы рекомендуют наблюдать за ним на открытом пространстве.

10 января будет полнолуние, а 24 января - новолуние.

Луны не будет видно на небе. Зато в отсутствие естественного земного спутника, можно будет насладиться видом галактик и созвездий, которых обычно при лунном свете не видно.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что тайна Тунгусского метеорита раскрыта.