Физики доказали существование души после смерти тела

Ученые из США и Великобритании изучили сознание на квантовом уровне. В результате им удалось доказать, что душа существует после смерти физического тела человека. Этот вопрос был одним из самых важных у всех народов мира.

Специалисты выяснили, что сознание после смерти человека не перестает работать на квантовом уровне. Информация хранится в белковых микротрубочках, которые находятся в нейронах, они подходят по строению и выполняют роль квантовых компьютеров, а также содержат в мозге все данные.

Уникально то, что жизнь после смерти доказала наука. Если, например, человек оживает, то его душа возвращается в тело с определенными воспоминаниями. Люди, которые перенесли клиническую смерть, рассказывают то же самое: они говорят о ярком свете в конце тоннеля, о том, что видели себя со стороны, что слышали все, что с ними происходило, о чем говорили врачи, которые спасли их.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что где находится человеческая душа.