В 2020 году "Роскосмос" осуществит более 40 запусков космических ракет

"Роскосмос" анонсировал проведение более 40 запусков космических ракет в 2020 году.

Согласно предварительным данным, запуски будут проходить с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный и французского Гвианского космического центра.

Также сообщалось, что за этот год специалисты смогли выполнить 25 запусков космических ракет. На этот год программу удалось выполнить более чем на 50%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роскосмос" впервые за 16 лет закончил год без аварий.