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Источник Правда.Ру

В Китае разработали роботизированную кошку MarsCat

Наука

В Китае разработали роботизированную кошку MarsCat, которая призвана заменить домашних кошек. По словам специалистов компании Elephant Robotics, выпустившим робокотика, новинка может полностью заменить домашних кошек.

На носу робокота находится камера на пять мегапикселей, благодаря чему кошка может распознавать своего хозяина и координировать свои действия.

Роботик меняет свое поведение в зависимости от того, как к нему относится хозяин. Когда кошку гладят, то по ее телу идет вибрация. С роботизированным питомцем можно разговаривать: в его памяти содержится около 20 слов и различные варианты мяуканья.

Компания выпустила робокотика в нескольких цветах: белом, сером, оранжевом и черном. По словам экспертов, робокотики будут подобны ранее выпущенным собакам Sony Aibo.

Но у устройства есть и свои минусы. Например, батарея держит заряд три часа. Если хозяин общается с робокотиком в спокойном режиме, то батареи хватит на пять часов.

По мнению разработчиков, робокотики смогут решить проблемы людей, у которых аллергия на шерсть животных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае планируют массово клонировать котов.

Темы кошки разработка технология роботизация китайские ученые домашние животные
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В Китае разработали роботизированную кошку MarsCat
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