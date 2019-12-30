Стали известны самые востребованные профессии в будущем

Мир меняется, в нашу жизнь входят роботизация, 3D-печать, искусственный интеллект. Поэтому некоторые специальности остаются за бортом. Так, во всем мире уже сокращаются десятки тысяч банковских работников. Их заменили программные комплексы, в том числе и на основе искусственного интеллекта.

К числу исчезающих профессий также скоро будут относиться: системные администраторы, переводчики, фитнес-тренеры, экономисты и экологи.

Западные ученые считают, что в ближайшие 10 лет все еще будут востребованы работники общепита, программисты, аналитики и дизайнеры одежды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что профессию охранника россияне считают самой скучной.