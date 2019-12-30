Шведские специалисты прогнозируют Европе климатическую катастрофу

Ученые из Швеции выяснили, что северо-атлантическое течение может изменить свое направление в текущем столетии. К данному явлению могло привести таяние льда в Гренландии и увеличение количества осадков.

Северо-атлантическое течение оказывает прямое влияние на климат практически всей Европы.

По мнению ученых, вероятность такого развития событий составляет 15%, но они отмечают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, а это только повышает риск этих изменений.

Такие климатические изменения могут вызвать сильное похолодание в Европе, так как именно благодаря этому течению в Северной Атлантике сохраняется мягкий климат. Подобное изменение климата стало бы катастрофой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таяние ледников угрожает Земле радиоактивным загрязнением.