Рыбная диета не спасала инуитов от развития атеросклероза

Американские исследователи изучили четыре мумии инуитов и у трех из них обнаружили симптомы атеросклероза. Этот народ более 500 лет ведет традиционный образ жизни. Они жили в хижинах, охотились, употребляли в пищу рыбу, птицу и морских млекопитающих. Их рацион богат омега-3 жирными кислотами.

Ученые решили выяснить, как их тип питания отражается на сосудах.

В результате исследования ученые обнаружили у мумий инуитов бляшки жирового вещества. Ученые пришли к выводу, что традиционный образ жизни и богатый омега-3 жирными кислотами рацион не являются гарантией отсутствия атеросклероза.