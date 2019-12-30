Американские исследователи изучили четыре мумии инуитов и у трех из них обнаружили симптомы атеросклероза. Этот народ более 500 лет ведет традиционный образ жизни. Они жили в хижинах, охотились, употребляли в пищу рыбу, птицу и морских млекопитающих. Их рацион богат омега-3 жирными кислотами.
Ученые решили выяснить, как их тип питания отражается на сосудах.
В результате исследования ученые обнаружили у мумий инуитов бляшки жирового вещества. Ученые пришли к выводу, что традиционный образ жизни и богатый омега-3 жирными кислотами рацион не являются гарантией отсутствия атеросклероза.
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