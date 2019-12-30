Красивая упаковка может испортить впечатление от простого подарка

Ученые из США выяснили, что подарки в слишком красивой упаковке могут создать у получателя ложные ожидания и испортить впечатление от презента. Исследователи пришли к выводу, что простой подарок в шикарной упаковке хоть и будет выглядеть очень презентабельно, но может вызвать у человека завышенные ожидания. Поэтому простые подарки лучше дарить в простых упаковках, тогда такого эффекта не возникнет.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 200 человек. Участникам эксперимента в качестве подарка вручали кружки с логотипами бейсбольных команд. Процесс вручения подарков организовали так, что кружки с желаемыми логотипами получили не все участники.

В результате выяснилось, что впечатления от подарков, которые не соответствовали ожиданиям, во многом зависят от упаковки.

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