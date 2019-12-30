Астрономы прогнозируют сильные магнитные бури с 2020 года

Астрономы прогнозируют рост солнечной активности и усиление магнитных бурь с начала 2020 года. Максимально мощная геомагнитная активность проявится к 2025 году.

Это объясняется тем, что каждые 11-12 лет Солнце проходит цикл вхождения в максимальную фазу активности. В конце 2019 - начале 2020 года магнитные бури будут минимальными. Затем, в течение пяти лет, они будут вырастать и достигнут максимального показателя.

Ученый Всеволод Лозицкий не согласен с теорией воздействия магнитных бурь на здоровье человека. До сих пор нет доказательств того, что между геомагнитной активностью Солнца и плохим самочувствием есть связь.

Астроном утверждает, что супервспышки на Солнце могут привести к аномалиям в работе систем коммуникации и искусственных спутников Земли. На здоровье человека они не влияют.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Земле началась мощнейшая за полтора-два года магнитная буря.