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Астрофизик придумал двигатель для перемещения Солнечной системы

Наука » Экология » Космос

В США астрофизик Мэтью Каплан заявил, что переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет изобретенный им звездный двигатель.

В основу изобретения положена идея русского ученого Леонида Шкадова. Суть идеи в том, чтобы разместить напротив Солнца криволинейное зеркало циклопических размеров. Солнечный ветер, отраженный от зеркала, будет подталкивать его, что заставит зеркало двигаться со скоростью 50 световых лет за 115 млн земных лет. Под воздействием гравитации вслед за Солнцем будут перемещаться и другие планеты.

Каплан предложили разместить около Солнца активный аппарат межзвездного движения, вместо пассивного, который предложил Шкадов. Данный аппарат будет собирать с поверхности Солнца водород и гелий. Они будут использоваться как термоядерное топливо. Это позволит увеличить скорость двигателя в 100 раз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Солнечной системе нашли новую планету.

Темы астрофизики открытый космос солнечная система
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