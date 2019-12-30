В Китае осудили биофизика, изменившего геном эмбрионов

В Китае осудили ученого Хэ Цзянькуя, который незаконно провел эксперимент с появлением на свет близнецов с отредактированным геном. Ученого приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 3 млн юаней. В КНР запрещено проводить подобные опыты.

Суд отметил, что такого рода опыты представляют "социальную опасность". Напомним, что в ноябре прошлого года Хэ Цзянкуй заявил о том, что отредактировал геномы человеческих эмбрионов перед процедурой ЭКО. В результате на свет появились близнецы с измененной ДНК.

По словам ученого, он удалил у детей ген CCR5, в результате чего они получили пожизненный иммунитет к ВИЧ (отец близнецов был инфицирован ВИЧ). Действия ученого осудили в научном сообществе. В Китае проводится расследование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что редактирование генов китайских близнецов могло привести к мутациям.