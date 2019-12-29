Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии с ядром Chromium

Наука » Технологии » Интернет

Microsoft часто делает то, что считает нужным и не спрашивает мнения пользователей. На этот раз компания решила обновить до новой версии браузер Edge, собственный движок которого Microsoft так и не усовершенствовала, поэтому теперь использует Chromium.

Microsoft решила избавиться от своего собственного движка для браузеров EdgeHTML. Теперь браузер Edge будет использовать движок Chromium.

Обновление Edge, как и все остальное от Microsoft, будет принудительным.  С 15 января 2020 года Edge смогут испытать на своих ОС все пользователи Windows 10 (сборки 1709 и старше). Каждые 1,5 месяца будут проходить обновления Edge.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  "Майкрософт" покоряет космос.

софт microsoft браузер
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня
Общество
Как купить подарки на Новый год и не разориться
Силовые структуры
Sohu (Китай): украино-американские военные учения - сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать
Последние материалы
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Витамин D может навредить почкам
В Подмосковье при взрыве петарды пострадал подросток
Затопленный храм Пернатого Змея ацтеков является моделью Вселенной
Илон Маск ответил пользователям в Twitter портретом Сталина
В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы
Диетолог рассказала, почему вредно есть шпроты
Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня
Как купить подарки на Новый год и не разориться
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Повар-убийца сделал из тестя чебуреки
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Вдове Ельцина стало плохо на похоронах Волчек
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Обмен в Донбассе завершен: Киев отдал республикам не всех пленных
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост
Борис Моисеев оказался без средств на существование
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ