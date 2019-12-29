Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии с ядром Chromium

Microsoft часто делает то, что считает нужным и не спрашивает мнения пользователей. На этот раз компания решила обновить до новой версии браузер Edge, собственный движок которого Microsoft так и не усовершенствовала, поэтому теперь использует Chromium.

Microsoft решила избавиться от своего собственного движка для браузеров EdgeHTML. Теперь браузер Edge будет использовать движок Chromium.

Обновление Edge, как и все остальное от Microsoft, будет принудительным. С 15 января 2020 года Edge смогут испытать на своих ОС все пользователи Windows 10 (сборки 1709 и старше). Каждые 1,5 месяца будут проходить обновления Edge.

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