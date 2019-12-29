В Австралии с деревьев падают умирающие птицы

Декабрь стал для животного мира Австралии очень тяжелым испытанием: крупные пожары уничтожили огромные площади эвкалиптовых лесов, из-за чего коалы теперь находятся под угрозой исчезновения.

Теперь на континенте установила рекордно высокая температура, которая действует как солнечный удар для многих созданий. Животным трудно выживать при 50-градусной жаре.

Массовая гибель животных от перегрева стала темой многих сообщений и видеороликов в сети. Больше всего страдают летающие существа: часто они просто падают с деревьев на землю.

За два дня от гибели спасли более 300 особей летучих мышей

Если жара не спадет, то и другие создания, как и коалы, могут оказаться под угрозой вымирания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии из-за рекордной жары введен режим чрезвычайно ситуации.