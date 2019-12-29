Илон Маск ответил пользователям в Twitter портретом Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Накануне Илон Маск провел в соцсетях опрос с целью выяснить у пользователей, нужно ли прокладывать под городами "безопасные и сейсмостойкие" тоннели, чтобы уменьшить пробки на дорогах и уменьшить загрязнения воздуха.

В ответ на это 69% пользователей, ответил, что стоит. Результаты опроса он прокомментировал в отдельном посте.

"Прекратите ныть, подземные сталинисты", — говорили они…", — написал Маск и опубликовал к своему посту фотографию Сталина.

На снимке советский вождь показывает ладонями сердечко.

В настоящее время фото удалено.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Илона Маска отправит на МКС семена каннабиса и кофе.