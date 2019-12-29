Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.
Накануне Илон Маск провел в соцсетях опрос с целью выяснить у пользователей, нужно ли прокладывать под городами "безопасные и сейсмостойкие" тоннели, чтобы уменьшить пробки на дорогах и уменьшить загрязнения воздуха.
В ответ на это 69% пользователей, ответил, что стоит. Результаты опроса он прокомментировал в отдельном посте.
"Прекратите ныть, подземные сталинисты", — говорили они…", — написал Маск и опубликовал к своему посту фотографию Сталина.
На снимке советский вождь показывает ладонями сердечко.
В настоящее время фото удалено.
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