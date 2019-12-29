В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы

В Новой Шотландии на острове Кейп-Бретон палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской заботы. Внутри океменелого дерева ученые нашли останки варанопид в необычной позе: взрослая особь укрыла детеныша своими крыльями и хвостом.

Ученые предполагают, что возраст данных останков составляет около 305 млн лет. Специалисты полагают, что древние представители вида позвоночных устроили логово между корнями дерева.

По мнению ученых, данная находка - свидетельство родительской заботы о новорожденном.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, то в Британии археологи обнаружили "кольцо бессмертия".